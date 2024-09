Maersk schiera la sua ultima e più grande nave a metanolo sulla rotta tra porto di Goteborg e Asia

La compagnia di navigazione Maersk ha schierato la sua ultima e più grande nave alimentata a metanolo sulla rotta transoceanica settimanale tra il porto di Goteborg e l’Asia.

Ciò significa che il porto di Goteborg ha ora due navi portacontainer alimentate a metanolo che attraccano regolarmente al porto.

La nuova nave, Antonia Maersk, con una capacità di carico di 16.592 TEU (unità equivalenti a venti piedi), è stata battezzata ad Aarhus in agosto. La nave è ora in servizio sulla rotta AE5/Albatross, che fa parte dell’alleanza di spedizione 2M. Con il suo servizio settimanale tra il porto di Goteborg e l’Asia, la rotta costituisce un collegamento importante per l’industria di importazione ed esportazione svedese e scandinava. Dopo la sua prima tappa al porto di Goteborg, la nave è attualmente in viaggio verso i porti del sud-est asiatico.

“Con Antonia Maersk, stiamo compiendo un altro passo importante e concreto nella transizione verde delle spedizioni e stiamo potenziando la capacità dei nostri clienti svedesi di ridurre ulteriormente le emissioni dei loro trasporti. Prima del 2027, lanceremo altre 20 navi alimentate a metanolo, quindi questo è un viaggio appena iniziato”, afferma Birna Ödefors, Area Managing Director Nordics presso AP Moller Maersk.

Antonia Maersk è alimentata a bio-metanolo, il che significa un risparmio di 280 tonnellate di anidride carbonica ogni giorno in cui la nave è in funzione, secondo i dati della stessa Maersk. Il risparmio giornaliero equivale alle emissioni di un camion con rimorchio che fa il giro del mondo più di sei volte.

“Questa nave rappresenta un altro tassello del puzzle per la transizione verso una navigazione sostenibile. È, naturalmente, particolarmente emozionante che questa nave faccia regolarmente scalo al porto di Goteborg su una delle nostre rotte commerciali più importanti, a vantaggio dell’industria svedese. E oltre a ridurre le emissioni di trasporto dei nostri clienti, riduce anche le emissioni nel nostro porto e fornisce aria più pulita nella città di Goteborg”, afferma Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager presso il porto di Goteborg.

All’inizio di questa primavera, la nave più piccola alimentata a metanolo Laura Maersk ha iniziato a fare scalo al porto di Goteborg su una rotta di navigazione intraeuropea tra Goteborg e Bremerhaven. Antonia Maersk e Laura Maersk sono entrambe alimentate a bio-metanolo.

Metanolo: un combustibile chiave per la spedizione

Il metanolo è un combustibile liquido a temperature normali, il che lo rende facile da gestire per la spedizione. La gestione del combustibile segue procedure di sicurezza consolidate ed è gestita presso il porto di Goteborg dal 2015. Il bio-metanolo riduce le emissioni di CO2 di circa il 65% rispetto ai combustibili convenzionali.

Oggi sono in funzione circa 30 navi portacontainer alimentate a metanolo e quasi altre 300 sono in ordine da varie compagnie di navigazione. Le navi alimentate a metanolo rappresentano circa il 10% del portafoglio ordini totale odierno.

Nel porto di Goteborg, gli sforzi sono sistematici e a lungo termine per creare le condizioni per la transizione della spedizione a un mix di combustibili rinnovabili, in cui il metanolo è un componente chiave. Il porto mira a essere in grado di immagazzinare, gestire e fornire una varietà di combustibili rinnovabili, con l’obiettivo di diventare il più grande hub della Scandinavia per l’energia rinnovabile.