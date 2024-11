Maersk completa conversione di nave portacontainer a motore a doppio combustibile a metanolo

Come prima grande nave del settore, la nave portacontainer Maersk Halifax è stata convertita in una nave a doppio combustibile in grado di funzionare a metanolo. L’operazione di retrofit è stata condotta presso il cantiere navale Zhoushan Xinya in Cina per 88 giorni e si è conclusa alla fine di ottobre 2024.

“Siamo lieti di annunciare che la Maersk Halifax è stata trasformata con successo in una nave a doppio combustibile a metanolo. Dopo il completamento delle prove in mare, la Maersk Halifax è tornata in funzione e ora fornisce servizi ai nostri clienti nel commercio transpacifico”, ha dichiarato Leonardo Sonzio, Responsabile della gestione della flotta e della tecnologia presso Maersk.

La conversione del motore è stata eseguita da MAN Energy Solutions. Oltre alla sostituzione di parti della macchina e alla conseguente capacità del motore di funzionare a metanolo, l’operazione di retrofit nel cantiere ha comportato l’aggiunta di nuovi serbatoi di carburante, sala di preparazione del carburante e sistema di alimentazione del carburante. Anche lo scafo è stato ampliato per ospitare i serbatoi di carburante. Con questa modifica, la lunghezza della nave è stata estesa di 15 metri a 368 metri, aumentando la capacità da circa 15.000 a 15.690 TEU.

“Poiché ci siamo prefissati l’ambizioso obiettivo climatico di raggiungere emissioni nette zero entro il 2040, abbiamo esplorato il potenziale nel retrofit delle imbarcazioni esistenti con motori a doppio combustibile. Nel prossimo anno, impareremo da questa prima conversione di una grande imbarcazione. I retrofit delle imbarcazioni esistenti possono essere un’importante alternativa alle nuove costruzioni nella nostra transizione dai combustibili fossili ai combustibili a basse emissioni”, ha aggiunto Leonardo Sonzio, Responsabile della gestione della flotta e della tecnologia presso Maersk.

La Maersk Halifax, una delle 11 navi della classe Hong Kong di Maersk, ha lasciato l’ancoraggio presso il cantiere il 4 novembre 2024.