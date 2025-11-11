Madrid: riciclate più di 110 tonnellate di rifiuti raccolti nei punti di riciclaggio installati sulla rete metropolitana

La Comunità di Madrid ha riciclato oltre 110 tonnellate di rifiuti raccolti presso i punti di riciclo installati nelle stazioni della metropolitana. Nello specifico, nei primi sei mesi dell’anno, queste stazioni di riciclo hanno contribuito alla raccolta di 45 tonnellate di imballaggi e 65 tonnellate di carta, contribuendo a migliorare la gestione di questi materiali e a ottimizzare l’uso di risorse e materie prime.

L’iniziativa della società metropolitana, lanciata nel 2023, è attualmente in fase di estensione a tutta la rete. Entro la fine del 2025, la metropolitana di Madrid avrà 877 di questi nuovi punti di riciclo in un totale di 191 stazioni, che rappresentano oltre il 75% dell’intera rete.

Le stazioni di riciclaggio dispongono di contenitori separati e chiaramente contrassegnati per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il contenitore giallo è per la plastica e altri imballaggi; il contenitore blu è per la carta e il cartone; e il contenitore arancione è per tutti gli altri materiali.

Questa campagna è un ulteriore esempio dell’impegno ambientale di Metro de Madrid e della sua dedizione alla sostenibilità nei processi di smaltimento dei rifiuti. A questo proposito, la manutenzione dei treni e degli impianti della metropolitana di Madrid genera poco più di 2.000 tonnellate di rifiuti industriali all’anno, di cui oltre il 95% viene riciclato o utilizzato per il recupero energetico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.