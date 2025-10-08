Lutto per il nostro Alessandro Grandoni: è mancato a Terni il suocero

Gravissimo lutto familiare per Alessandro Grandoni, già difensore della Sampdoria e oggi direttore tecnico del settore giovanile della Sestrese nonché apprezzatissimo commentatore nella squadra di Telenord, e per la moglie Michela. Nella sua Terni è infatti mancato il signor Lanfranco, suocero e padre amatissimo.

A Grandoni e alla sua famiglia le condoglianze dell'editore di Telenord Massimiliano Monti e della direzione, redazione, amministrazione e componente tecnica.

