Lutto nel mondo dello Shipping: è morto a 76 anni Giorgio Bucchioni. Guidò il porto della Spezia dal 1988 al 2001

E' morto alla Spezia all'età di 76 anni Giorgio Bucchioni, figura manageriale autorevole nel mondo dello shipping e della portualità spezzina. Dal 1988 e fino al 2001 fu presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, poi dal 2008 fu alla guida di Confindustria alla Spezia. Fu presidente del Propeller Clur dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello shipping, dell'economia e della politica.

“Giorgio Bucchioni ha lottato in modo eroico per lungo tempo contro la malattia, dimostrando un amore sconfinato per la sua famiglia, per la vita e per il porto - ha dichiarato il presidente dell'Autorità portuale della Spezia Mario Sommariva - Sono fiero di averlo potuto incontrare nella mia vita. Mi mancheranno le discussioni accese con lui, sempre animate da grande affetto, stima e rispetto anche quando avevamo opinioni diverse, sempre mirate al bene comune del porto, a trovare soluzioni ai problemi. Era ironico, colto e arguto, profondo conoscitore dello shipping e del porto. Dato che la sua figura è andata ben oltre il porto della Spezia, l’Autorità Portuale e l’Azienda Mezzi Meccanici che ha diretto negli anni cruciali della riforma, guidando la rinascita dello scalo ed il suo successo internazionale, mi verrebbe da dire, e so di non sbagliare, che è mancato un grande italiano. Voglio esprimere la mia vicinanza alla moglie, al figlio, ed in particolare alla figlia Giorgia che oggi perde un padre, ma sentirà l’affetto di un’intera comunità stringersi a lei ed alla sua famiglia in un abbraccio che si trasformerà in un ricordo vivo ed incancellabile”.

“La notizia della scomparsa di Giorgio Bucchioni mi addolora profondamente. Con la sua scomparsa La Spezia perde un protagonista della storia e dello sviluppo di questa città e del suo porto. Giorgio Bucchioni è stato tra gli attori principali che hanno sempre portato avanti battaglie importanti per La Spezia e per lo sviluppo della sua economia, traguardando le nuove sfide con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza ai familiari di Giorgio Bucchioni” - scrive in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.

Queste le parole da parte dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone: “Con la scomparsa di Giorgio perdiamo un grande imprenditore, un punto di riferimento per tutti noi, e soprattutto per quanto mi riguarda un grande amico che ha contribuito nel tempo, forse più di chiunque altro, a fare in modo che La Spezia e il suo porto, in ogni forma, sviluppassero quella mentalità vincente e quella voglia di sviluppo e di crescita che oggi sono diventante finalmente un modo unanime dell’agire istituzionale di tutta la nostra comunità. Un grande abbraccio alla famiglia”.