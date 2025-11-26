Londra: il numero di spostamenti giornalieri in bici è aumentato del 43% dal 2019

Il boom della bicicletta a Londra non accenna a rallentare: i nuovi dati di Transport for London (TfL) rivelano un aumento del 43% degli spostamenti in bicicletta dal 2019. Questo avviene mentre la rete ciclabile di TfL supera i 431 km, rispetto ai 90 km del 2016, il che significa che il 29% dei londinesi vive ora entro 400 metri da un percorso di alta qualità.

TfL continua a collaborare strettamente con i distretti londinesi per investire in infrastrutture di alta qualità che consentano a più persone di camminare e andare in bicicletta più spesso, anche tramite percorsi collegati ai trasporti pubblici.

Pubblicati nel rapporto annuale di TfL “Travel in London”, i nuovi dati mostrano che il numero di spostamenti giornalieri in bicicletta è aumentato nel 2025, raggiungendo una stima di 1,5 milioni di viaggi al giorno, con un aumento del 12,7% rispetto agli 1,33 milioni del 2024. La crescita è stata più significativa nella zona interna di Londra, con un incremento del 14,8% tra il 2024 e il 2025 (da 650.000 a 747.000 tappe di viaggio in bicicletta). Il centro di Londra ha registrato un aumento del 12,8% (da 187.000 a 211.000) e la periferia di Londra è aumentata del 9,9% (da 490.000 a 538.000). Questa crescita dimostra l’impatto del sindaco e dei continui investimenti di TfL in infrastrutture di alta qualità che consentono a un maggior numero di londinesi di sfruttare al meglio la bicicletta come mezzo sostenibile ed economico per spostarsi nella capitale.

In collaborazione con i distretti londinesi, TfL ha aumentato la lunghezza della rete ciclabile strategica da 90 km nel 2016 a oltre 431 km nel 2025, con un aumento del 7% rispetto al 2024. Solo nel 2024/25, TfL ha lanciato 17 nuovi percorsi ciclabili e da settembre 2025 il 29% dei londinesi vive entro 400 metri dalla rete ciclabile. Si stima che circa un terzo di tutto il ciclismo a Londra avvenga su TfL Cycleways, nonostante la rete rappresenti il ​​2,5% di tutte le strade ciclabili. Questi dati impressionanti dimostrano il successo dell’investimento del sindaco e di TfL in infrastrutture ciclabili di alta qualità, in collaborazione con i distretti londinesi, e dimostrano la necessità di investimenti continui. Ogni pista ciclabile protetta ha offerto a persone di ogni estrazione e abilità percorsi più sicuri e attraenti, incoraggiando una maggiore diversità nell’uso della bicicletta.

Il continuo lavoro di TfL con i distretti per l’espansione della rete ciclabile sta facendo grandi progressi verso l’obiettivo del sindaco di far sì che il 40% dei londinesi viva entro 400 metri da una pista ciclabile entro il 2030. Le piste ciclabili in tutta Londra che contribuiscono a raggiungere questo traguardo includono la C54 tra Canning Town e il City Airport e la C4 tra Greenwich e Woolwich, ciascuna delle quali offre percorsi più sicuri e attraenti a persone di ogni estrazione e abilità, incoraggiando una maggiore diversità nell’uso della bicicletta. TfL sta continuando a lavorare per espandere la rete, con l’inizio dei lavori il prossimo anno a Southwark, Newham, Harrow e Waltham Forest. I percorsi includeranno piste ciclabili protette, nuovi attraversamenti pedonali e nuove corsie preferenziali, migliorando anche gli spostamenti degli utenti degli autobus.

I risultati del London Travel Demand Survey mostrano un aumento della quota modale attiva, efficiente e sostenibile nel 2024/25 rispetto al 2023/24. Tra coloro che andavano in bicicletta almeno una volta al mese e che avevano utilizzato una pista ciclabile nell’ultimo anno, il 76% ha dichiarato di sentirsi al sicuro per tutto o per la maggior parte del tempo, evidenziando l’importanza di infrastrutture di alta qualità. Questo investimento in percorsi sicuri sta anche aiutando i londinesi a rimanere attivi, con oltre il 43% degli adulti che svolge almeno 20 minuti di attività fisica al giorno, la percentuale più alta registrata fino ad oggi.

Oltre alla bicicletta, camminare continua a svolgere un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile, con l’attività pedonale nel centro di Londra in aumento del 3% nel 2024 e di un ulteriore 7% all’inizio del 2025 rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. Mentre il numero complessivo di pedoni nello stesso periodo del 2025 rimane circa il 10% al di sotto dei livelli pre-pandemia, le aree con un’elevata occupazione, come la City, stanno registrando una crescita costante. Per consolidare questi progressi, TfL continua a investire in programmi che rendono gli spostamenti a piedi più accessibili, tra cui sovvenzioni per il ciclismo e la camminata destinate a gruppi comunitari, a sostegno di progetti che incoraggiano gli spostamenti attivi e rendono camminare una scelta più facile e attraente per tutti.

TfL si impegna ad apportare modifiche salvavita in alcuni degli incroci più pericolosi e intimidatori della capitale, nell’ambito del suo finanziamento “Strade Sicure e Sane”. Questo stanzia oltre 150 milioni di sterline per migliorare le strade di Londra per le persone che vanno in bicicletta, camminano e accedono ai trasporti pubblici, oltre la metà dei quali investiti nei distretti londinesi. TfL ha finora completato i lavori in 47 Safer Junction in tutta Londra, inclusi i lavori recentemente completati al Battersea Bridge. Il nuovo programma Safer Streets offre inoltre fino a 50 milioni di sterline nei prossimi quattro anni per aiutare i distretti ad affrontare i problemi di sicurezza nelle loro comunità.

