Logistica, Prato: inaugurata sede Fit-Cisl all'interporto di Gonfienti

“È stata inaugurata la nuova sede della Fit-Cisl Toscana presso l’interporto di Gonfienti, a Prato, centro strategico per la logistica locale. Il nuovo presidio sarà da oggi un punto di riferimento essenziale per lavoratrici e lavoratori, al fine di garantire una rappresentanza sindacale efficace e una presenza costante nei luoghi di lavoro” è quanto dichiara in una nota il Segretario Generale Fit-Cisl Toscana, Franco Fratini.

All’evento hanno partecipato, oltre al Segretario Generale Fit-Cisl Toscana, Franco Fratini, il Segretario Generale della CISL di Firenze-Prato, Fabio Franchi, il Segretario Nazionale FIT-CISL con delega del Dipartimento di Merci e Logistica, Maurizio Diamante, e il Segretario Generale della FIT CISL Nazionale, Salvatore Pellecchia.



Spiega il Segretario Generale Cisl di Firenze-Prato, Fabio Franchi: “Con l’apertura di questa sede, delegati e dirigenti sindacali saranno presenti per fornire informazioni ai lavoratori dell’interporto su normativa di lavoro e Ccnl, secondo l’impostazione della Cisl che prevede assistenza e consulenza nel campo fiscale, delle agevolazioni sociali e previdenziali, fornendo loro un accesso più diretto ai servizi sindacali e una maggiore tutela dei propri diritti”.

“L’apertura di questa sede vuole garantire un supporto solido e accessibile alle lavoratrici e lavoratori di merci e logistica, un comparto essenziale per il Paese, interessato dal rinnovo del Ccnl di settore che dovrà contenere elementi migliorativi dal punto di vista economico e normativo. In tal senso stiamo lavorando al tavolo negoziale, affinchè si giunga a una rapida e positiva conclusione con soddisfazione di tutte le parti” afferma il Segretario Nazionale Fit-Cisl Maurizio Diamante.

“Questo nuovo presidio sindacale, in coerenza con gli affidamenti assunti in occasione del XII Congresso Nazionale Fit-Cisl, è la conferma della volontà di rafforzare la nostra presenza sul territorio e in tutti i posti di lavoro, attuando il principio del sindacato di prossimità che per noi non è solo un concetto astratto ma si traduce in azione costante a favore delle persone che rappresentiamo, partendo dalla verifica dell’esistenza di tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. Una scelta di vicinanza che è la cifra del nostro impegno in attuazione del modello di relazioni sindacali partecipative che è vantaggioso sia per lavoratrici e lavoratori che per le aziende, perché quando si lavora in sicurezza e in ossequio delle norme contrattuali vigenti, si hanno effetti positivi sulla qualità del servizio offerto e sulla produttività. Questa è una bella giornata non solo perché si apre una nuova sede sindacale ma anche perché, proprio oggi, in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, è stata presentata una Proposta di legge che ha adottato il testo base della Cisl in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa” conclude il Segretario Generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia.