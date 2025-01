Logistica: porto di Genova, missione commerciale in Vietnam

Il porto di Genova si proietta sulla scena internazionale con una missione commerciale in Vietnam, alla quale partecipano Spediporto, il Comune di Genova e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Questo passo segna un nuovo capitolo nel rafforzamento delle relazioni con mercati emergenti, cruciali per il futuro economico della Liguria. Dopo i successi in Asia, la delegazione genovese punta ora a rafforzare gli scambi con il Vietnam, esplorando opportunità nei settori logistico e tecnologico.





Missione internazionale - Il viaggio a Ho Chi Minh City e Danang, in Vietnam, rappresenta un'occasione per la Liguria di consolidare il proprio ruolo come hub internazionale di logistica. La delegazione, che include Spediporto, il Comune di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si prepara a incontrare imprenditori e istituzioni locali per esplorare collaborazioni strategiche. Il Vietnam, infatti, rappresenta un mercato emergente di grande potenziale, supportato dalla crescita dei distretti industriali, tecnologici e delle Zone Economiche Speciali (ZES), oltre che dall'espansione dell'e-commerce.





Obiettivi strategici - "Il Vietnam è un Paese poco conosciuto ma in forte espansione", ha dichiarato Andrea Giachero, presidente di Spediporto. "Sostenuto dalla crescita dell'e-commerce, dei distretti industriali e delle ZES, riteniamo che questa sia un'opportunità unica per creare nuove sinergie e ampliare le opportunità per le nostre imprese". L'incontro con la Vietnam Logistics Business Association (VLA) sarà uno dei momenti chiave del viaggio, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le due realtà portuali.





Collaborazione con le ZES - Un punto centrale delle trattative riguarda la creazione di collaborazioni tra il sistema portuale genovese e le Zone Economiche Speciali vietnamite. Il direttore generale di Spediporto, Giampaolo Botta, ha sottolineato l'importanza di focalizzarsi su settori strategici come il cargo aereo. "Ci concentreremo sulle ZES e sul cargo aereo, collaborando anche con il Genoa Airport System, che da un anno gestisce i magazzini dell’aeroporto di Genova", ha spiegato Botta. L’idea è quella di rafforzare il legame tra le realtà portuali di Genova, Savona e La Spezia e il Vietnam, un Paese che sta vivendo un'espansione nell'e-commerce, un settore che offre ampie possibilità di sviluppo.





Espansione delle opportunità - La missione commerciale ha l'obiettivo di esplorare nuove opportunità di business per le aziende liguri, in particolare nel campo della logistica e della sostenibilità. In un contesto di forte espansione economica come quello del Vietnam, la Liguria intende creare alleanze strategiche che possano supportare le sue imprese nell'accesso a nuovi mercati, rafforzando così il proprio ruolo come punto di riferimento nel commercio internazionale.





Conclusioni - La missione commerciale in Vietnam è solo l'ultima di una serie di iniziative volte a consolidare la posizione del porto di Genova nei mercati internazionali. Con il supporto di Spediporto e delle autorità locali, il porto genovese si prepara a intercettare le opportunità di un mercato in crescita, con l’ambizione di portare benefici economici alle imprese liguri e rafforzare i legami tra i due Paesi.

