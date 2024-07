Live in Genova Festival, al Porto Antico Ermal Meta chiuderà i concerti della ventesima edizione

Dopo il grande successo del concerto “Tu non tradirti mai” degli Ex-Otago, che ieri sera ha registrato il tutto esaurito all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, la ventesima edizione del Live in Genova Festival mercoledì 17 luglio 2024 con Annalisa. Dopo il successo tutto sold out del tour nei Palasport e due live all’Arena di Verona, Annalisa arriva a Genova con “Tutti nel vortice Outdoor”, il tour estivo che continuerà fino al 17 agosto con una serie di concerti in festival prestigiosi, tra cui il Live in Genova.

Con 42 Platini e 12 Oro Annalisa è la donna più certificata del 2024 e ottenendo il “Quinto Platino” con "Mon Amour” e “Bellissima” è la prima artista solista a raggiungere questo risultato. Con tre singoli nella Top 50, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100. Il nuovo singolo di Annalisa è una collaborazione con Tananai nel brano “Storie Brevi”, che uscito il 7 giugno, sta scalando tutte le classifiche musicali.

Prima di lei, alle ore 20, si esibirà l’artista Juma.

Giovedì 18 luglio 2024 è la serata dei Subsonica, in arrivo a Genova con “La Bolla Tour”, tournée che li vede protagonisti dei principali festival e delle venue italiane più suggestive nell’estate 2024. Dopo il successo del tour nei palazzetti di questa primavera, il nuovo tour è l’occasione per vivere ancora una volta tutta la loro potenza sul palco. Ospite degli appuntamenti estivi sarà Ensi che, insieme a Willie Peyote, costituisce gli unici feat. all’interno del disco “Realtà Aumentata”, nel brano “Scoppia la Bolla”.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo danno vita live ai brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso 12 gennaio: il disco è composto da undici canzoni - scritte nell’arco del 2023 - che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente. In apertura del concerto dei Subsonica, alle ore 20 si esibirà Balto Band.

A chiudere i concerti della ventesima edizione del Live in Genova Festival, venerdì 19 luglio 2024, sempre all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova è il concerto di Ermal Meta. L’artista ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante: cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio, una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna nata lo scorso 19 giugno.

Ermal Meta ha fortemente voluto l’iniziativa “Palco aperto” che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti, selezionati tra le molte candidature arrivate online, di avere uno spazio e aprire le date del suo tour. L’impulso che ha dato vita a “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo. L’artista che aprirà la data di Genova, dalle ore 20, è Nim. Prima di lui si esibirà Edoardo Chiesa.