Lista Toti: "Impazienti di riaffidare a Giovanni le redini del partito"

"Grande soddisfazione per un momento tanto atteso". Così la Lista Toti accoglie la notizia della revoca dei domiciliari per Giovanni Toti, dopo quasi tre mesi in cui ha dovuto dare prova di determinazione e resilienza. "Speriamo finalmente gli sia dato modo di concentrarsi sulla propria difesa e sulla tutela dei propri diritti. La sua forza e il suo coraggio sono stati un esempio per tutti noi e siamo certi che continuerà a dimostrare la stessa determinazione anche in futuro".

La Lista Toti "è al suo fianco e lo sostiene in questo percorso - prosegue la nota -. Attendiamo con impazienza il momento in cui potremo rivederlo per affidargli nuovamente le redini del suo partito, certi che la sua guida sarà ancora una volta fondamentale per il nostro futuro".