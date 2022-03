Lista Toti, attesi 250 partecipanti per la Convention di presentazione delle liste

di Redazione

Sono previsti partecipanti da tutta Italia. La chiusura, oltre che al presidente della Regione, sarà affidata a Marco Bucci e Pierluigi Peracchini

Tutto pronto nella sala Auditorium dell'Acquario di Genova dove sabato 26 marzo, a partire dalle 10, si terrà la convention per la presentazione della Lista Toti in vista delle prossime elezioni comunali a Genova e La Spezia.

Saranno circa 250 i partecipanti provenienti dalla Liguria e da tutta Italia, oltre ai numerosi collegamenti in streaming spiega una nota

I lavori si apriranno al mattino con l'assemblea nazionale a cui parteciperanno senatori e deputati, sindaci e amministratori locali, che stanno portando il loro contributo, attraverso liste civiche, formazioni politiche e associazioni, a un'esperienza politica che vuole essere una proposta di centro per il Paese.

La prima parte della giornata si concluderà intorno alle 12.45 con l'intervento di Giovanni Toti.

Nel pomeriggio dalle 15.30, si proseguirà con 5 diversi tavoli tematici: dalle città all'ambiente, dalla sanità ai giovani e alle donne, passando per la cultura, il turismo e lo sport.

Due le sale da cui poter seguire l'evento che prevede, oltre ai numerosi contributi live, anche video tematici e soprattutto i contributo dei cittadini che porteranno sul palco idee, suggerimenti ma anche cosa funziona e cosa invece dovrebbe essere cambiato per continuare a governare al meglio le nostre città.

La fine dei lavori è prevista per le 18.30 quando saliranno sul palco per le conclusioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e verranno presentati i loghi della Lista Toti per le prossime amministrative delle due città.