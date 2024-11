Lions per la salute, screening gratuiti a Bargagli

Il Lions Club Genova S. Agata Alta Val Bisagno e il Leo Club Genova S. Agata, insieme a partner prestigiosi, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione della salute sabato 30 novembre 2024, nei locali della Croce Rossa di Bargagli. Screening gratuiti e sensibilizzazione sono al centro dell’evento, aperto a tutta la cittadinanza.

La giornata – Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti per osteoporosi (mineralometria ossea), vista (retinografia), diabete (calcolo del rischio e test glicemia, da effettuare a digiuno) e udito (test audiometrico e otoscopia). L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile.

Solidarietà – Durante l’evento, chiunque potrà donare occhiali usati per sostenere la storica campagna Lions di riciclaggio, attiva da oltre 70 anni. Gli occhiali raccolti saranno destinati a persone bisognose in tutto il mondo, dimostrando l’impegno concreto del Lions Club nella solidarietà.

Collaborazioni – L’evento è organizzato in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino, l’Associazione Italiana Lions per il Diabete, Fenix Pharma Soc. Coop. e Askoltaora s.r.l. Questi partner hanno reso possibile un programma che unisce prevenzione e cura, mettendo a disposizione competenze e strumenti per il benessere della comunità.

Obiettivi – “Questa iniziativa è un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa fare la differenza per il benessere di tutti. Unire solidarietà e prevenzione significa dare, a chiunque desideri o abbia necessità, la possibilità di prendersi cura della propria salute in modo accessibile”, sottolineano gli organizzatori.

Location – La Croce Rossa di Bargagli, in via A. Martini 147, ospiterà l’evento, confermando il suo ruolo attivo sul territorio e il supporto a iniziative di valore sociale.

Invito alla partecipazione – Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per usufruire di servizi gratuiti e di qualità, con un approccio che unisce sensibilizzazione e solidarietà.