Liguria, visita della Commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro

Domani, lunedì 12 febbraio, la commissione d'inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro in Italia farà tappa in Liguria per una missione conoscitiva sui grandi cantieri per verificarne le condizioni di lavoro, a partire dalla sicurezza. Presente la presidente Chiara Gribaudo insieme alle rappresentanze parlamentari del territorio. Lo riferisce una nota della commissione della Camera.

In particolare, in mattinata la delegazione sarà a La Spezia per la visita agli stabilimenti di Fincantieri di Muggiano e al cantiere navale di Baglietto, per concludere la missione nel primo pomeriggio con la visita allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Previsti anche momenti di confronto con le rappresentanze sindacali, datoriali e con la prefettura per fare il punto sulle misure di sicurezza sul lavoro impiegate nei cantieri.