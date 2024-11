Liguria, vaccinazione contro la bronchiolite, Bucci: "Campagna al via entro fine mese"

Non ci saranno ritardi nell’avvio della campagna di vaccinazione contro la bronchiolite, provocata dal Virus respiratorio sinciziale (VRS), destinata ai neonati e ai bambini fino a un anno di età. A rassicurare su tempi e modalità è stato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, rispondendo alla lettera dell’Associazione Culturale Pediatri Liguria, che aveva sollecitato un avvio immediato della campagna.



Le tempistiche e la distribuzione delle dosi - In Liguria, sono in arrivo le 5.600 dosi iniziali necessarie per l’avvio della vaccinazione. Le dosi verranno distribuite in modo equo grazie al coordinamento istituito in Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni. "Confidiamo di poter partire con la campagna entro la fine di novembre", ha dichiarato Bucci, aggiungendo che una gara per la fornitura dell'anticorpo, che scadrà il 25 novembre, dovrebbe permettere di ottenere ulteriori dosi.



Accordo con i pediatri - La Regione Liguria ha inoltre preparato un accordo integrativo regionale con i pediatri, volto a sincronizzare le attività di immunizzazione. Questo accordo sarà siglato non appena le prime dosi di vaccino saranno disponibili. L’iniziativa mira a garantire una copertura tempestiva e capillare della vaccinazione tra i più piccoli, per contrastare efficacemente il rischio di bronchiolite causato dal VRS.



Con queste misure, la Regione si prepara a intervenire in modo strutturato, puntando a tutelare la salute dei bambini più vulnerabili nei mesi più critici della stagione influenzale.