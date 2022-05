Liguria, un corso per operatori specializzati nell'assistenza domiciliare ai malati di Sla

di Marco Innocenti

Sono 50 i partecipanti alla prima edizione, altri 50 saranno formati nella seconda edizione che si terrà in autunno

Una cinquantina di operatori specializzati nell'assistenza ai malati di Sla, altrettanti ne usciranno dal prossimo corso che si terrà in autunno. Sono i numeri del percorso formativo attivato da Regione Liguria e Alisa che porterà un centinaio di assistenti familiari già operativi a sviluppare precise competenze nella gestione di malati affetti da questa grave malattia neurodegenerativa.

"Abbiamo voluto attivare questo corso per aiutare chi già assiste i malati di Sla ad avere le competenze per farlo - ha spiegato l'assessore regionale alle politiche sociali e alla formazione Ilaria Cavo - E' un corso rivolto a Oss e a badanti, oltre che familiari che in molti casi assistono i loro cari. Abbiamo avuto il sold out con 48 iscritti, in presenza o a distanza, e siamo pronti a partire in autunno con la seconda edizione che coprirà un'altra cinquantina di formati. Con questi andremo a formare sostanzialmente una platea sufficiente a coprire i due terzi dei circa 150 malati di Sla presenti in Liguria".

"L'attestato che verrà rilasciato alla fine del corso - specifica poi il direttore sociosanitario di Asl 3 Lorenzo Sampietro - consentirà di dare la garanzia alle famiglie che ne usufruiranno, di una competenza che andrà ad aumentare la tutela durante la loro permanenza al domicilio del malato".