Liguria, tutto esaurito per il ponte del 2 giugno

di Redazione

E le indicazioni per l'estate sono ottime, boom di prenotazioni per il mese di luglio. A Genova musei e palazzi presi d'assalto

Dopo un 2020 disastroso e un 2021 di ripresa, questo 2022 si sta confermando come l'anno del rilancio per quanto riguarda il turismo in Liguria.

Nella nostra regione per il lungo weekend del 2 giugno gli alberghi e tutte le strutture ricettive stanno facendo registrare il tutto esaurito. Si tratta del primo vero ponte prima dell'estate considerato che quello del 25 aprile era molto a ridosso della Pasqua e quello del primo maggio era caduto di domenica.

Genova da giorni è piena di turisti, moltissimi gli stranieri nel centro storico e al PortoAntico. Presi d'assalto anche i palazzi e i musei.

E le indicazioni per l'estate sono ottime. Grazie alle conferme da parte di francesi e svizzeri, oltre che al ritorno degli americani, per luglio le prenotazioni hanno già superato quelle dello stesso mese del 2019, ultimo anno che ha preceduto la pandemia, arrivando a toccare il 90 % dei posti disponibili.