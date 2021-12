Portofino, Viacava: “Una parte degli introiti della tassa di soggiorno per potenziare il Cristoforo Colombo”

di Antonella Ginocchio

Il sindaco di Portofino, alla tavola rotonda di Telenord: “E’ fondamentale la collaborazione”. E preannuncia “Un grande natale”

Il sindaco di Portofino Matteo Viacava, alla tavola rotonda di Telenord dedicata al turismo invernale, ha detto che il suo Comune “E’ disponibile a destinare una parte degli introiti della tassa di soggiorno per potenziare l’aeroporto "Cristoforo Clombo di Genova”, arricchendolo così di voli. "Una premessa fondamentale - ha ribadito - per arrivare alla destagionalizzazione, all' alungamento, anche ai mesi invernali, della stagione turistica".

Il primo cittadino ha rimarcato che “per allungare la stagione turistica anche all’inverno è necessaria la collaborazione dei differenti player: Comuni, Regione e Camera di Commercio”. Ha puntualizzato:“Mi pare che si stia facendo: siamo sulla strada giusta, i tempi sono maturi ”.

Viacava ha poi tracciato il sunto, più che positivo dell’estate ed ha puntualizzato. “Stiamo organizzando un grande Natale”. Già da fine novembre inizieranno i mercatini di Natale in piazzetta.