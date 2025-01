Liguria: turismo a misura di disabile, 77 Comuni coinvolti nel bando da 2 milioni

Si è chiuso il 27 gennaio il bando per la selezione di progetti destinati a promuovere il turismo accessibile in Liguria, con un bilancio positivo: 16 domande pervenute da 77 Comuni e numerosi soggetti del terzo settore. Un'ulteriore conferma dell'impegno della Regione Liguria nel promuovere un'offerta turistica inclusiva, che rispetti le esigenze delle persone con disabilità.

Il finanziamento – Il bando è stato promosso dal Ministero per le disabilità, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero del Turismo, con l’obiettivo di supportare le Regioni attraverso il finanziamento di interventi concreti per un turismo più inclusivo. Alla Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro, suddivisi tra i progetti che si concentrano sul miglioramento dei servizi turistici per le persone con disabilità. Ogni progetto selezionato potrà beneficiare di un massimo di 430 mila euro.

La distribuzione delle domande – Le domande pervenute sono state distribuite su tutto il territorio regionale: 4 progetti da Genova, 3 da Savona, 6 da Imperia e 3 da La Spezia. Inizierà ora una fase di valutazione per selezionare i 4 progetti vincitori, che riceveranno il finanziamento necessario per sviluppare iniziative di turismo accessibile e inclusivo.

Ruolo di Agenzia in Liguria – Una volta completato il processo di selezione, spetterà ad Agenzia in Liguria occuparsi della promozione, dell'informazione e della comunicazione delle azioni intraprese dai Comuni vincitori. L'obiettivo è rendere ancora più visibile e accessibile l'offerta turistica regionale, rispondendo così alle esigenze di tutti i turisti, anche quelli con fragilità o disabilità.

L’importanza dell’inclusione – "Siamo molto soddisfatti del successo di questo bando regionale," commentano Luca Lombardi e Massimo Nicolò, assessori al Turismo e alla Sanità della Regione Liguria. "La nostra regione è da sempre attenta a garantire che ogni persona possa godere pienamente delle bellezze liguri. Negli anni passati abbiamo realizzato la Guida Mare Accessibile e la sezione 'Liguria Accessibile' sul nostro sito web, con informazioni utili su servizi, strutture, percorsi e spiagge attrezzate.”

Collaborazione con la Consulta – Anche la Consulta per la tutela dei diritti della persona disabile della Regione Liguria ha dato il proprio contributo, offrendo supporto nella definizione delle azioni progettuali. "Questo bando darà ai Comuni vincitori gli strumenti finanziari per diventare ancora più accoglienti e accessibili per i turisti con disabilità," ha commentato Claudio Puppo, coordinatore della Consulta. "La Liguria sta migliorando notevolmente, garantendo soggiorni accessibili e servizi adeguati alle necessità delle persone con disabilità."

Obiettivi futuri – Le aree territoriali coinvolte nel bando sono formate da un minimo di tre Comuni fino a un massimo di cinque, con almeno due Comuni costieri e uno dell’entroterra. In questo modo, si favorisce la cooperazione tra enti pubblici e privati, anche in ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo. L’inclusività diventa, quindi, un fattore determinante per il futuro del turismo ligure.

