Liguria, truffe telefoniche: attenti ai SMS "Papà, mi è caduto il telefono in acqua, scrivimi al numero..."

"Papà mi è caduto il cellulare in acqua, appena puoi scrivimi su whatsapp a questo nuovo numero". Recita così il messaggio standard, che viene inviato a raffica a molti utenti anche in Liguria. Si tratta naturalmente di un tentativo di truffa.

In alcuni casi, cliccare sul link indicato apre una falla nel sistema del telefono, esponendolo a virus informatici capaci di carpire dati personali come le password e i codici bancari. Può anche accadere che i truffatori chiedano alla vittima, come è successo a settembre a Bologna in un caso finito sul tavolo della magistratura, di effettuare una "ricarica in tabaccheria di 997 euro, con il bancomat o con i contanti" alla figlia, che a causa del nuovo numero non poteva ad "accedere all'app della propria banca".

Se anche voi avete ricevuto il messaggio con il testo “Papà mi è caduto il telefono, mi mandi un Whatsapp al nuovo numero?”, non dovete assolutamente rispondere. Non dovete cliccare sul link che vi viene fornito all’interno dell’sms. Infine bisogna cancellare immediatamente la conversazione e di eliminare il numero dalla rubrica.

“Le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea - spiega lo sportello online della Polizia Postale – sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali. Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente. Il consiglio: non rispondere al messaggio, cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica”.