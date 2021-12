Liguria, truffa dei green pass falsi: perquisizioni e sequestri

di Edoardo Cozza

Indagine della procura di Milano anche in Puglia, Sicilia e Veneto: il prezzo era cento euro, i clienti fornivano i propri dati d'identità per non vaccinarsi

Sabato 27 Novembre 2021 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn