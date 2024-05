Liguria,trasporti: consegnati due nuovi treni "Rock" da Trenitalia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Due nuovi treni Rock sono stati consegnati alla Regione Liguria da Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del Gruppo FS. Presenti alla cerimonia a Genova nella stazione ferroviaria di Principe il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori e il direttore regionale Trenitalia Tiziano Savini. La consegna porta a 45, sui 48 previsti, il numero dei treni regionali oggetto del contratto di servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia. Il lotto complessivo prevede 5 nuovi treni Jazz, 15 Pop e 28 Rock, di cui ancora 3 da consegnare, a cui vanno aggiunti i 20 complessi Vivalto a 5 o 6 carrozze trainate da locomotore. Grazie al suo completo rinnovo, la flotta ligure è diventata una tra le più moderne del Paese con l'età media dei treni abbassata a 4 anni e mezzo rispetto agli oltre 25 del 2017. "La nuova dotazione di treni sui binari della Liguria si traduce in una tangibile efficacia e qualità dei servizi per i nostri pendolari così come per i turisti. - afferma Piana - I treni che presentiamo oggi hanno un'attenzione maggiore alla sicurezza, agli accessi e alle postazioni, ad esempio per chi ha difficoltà motorie, aree per e- bike di ultima generazione, inoltre sono costituiti da materiali riciclabili e consentono di ridurre significativamente i consumi energetici rispetto a flotte più datate. Gli investimenti nei trasporti regionali e le recenti politiche per i giovani dimostrano quanto Regione Liguria tenga a garantire servizi qualitativamente migliori e a contribuire con concretezza alla sostenibilità ambientale e sociale". I due treni entreranno subito in servizio sulle linee liguri e nella modalità doppia composizione nei weekend tra Milano-Genova e le riviere di Levante e Ponente, raddoppiando i posti generalmente offerti fino a 2.400. "Mancano solo tre treni per completare la fornitura pervista dal contratto, che ha come obiettivi il completo rinnovo del materiale rotabile circolante in Liguria e il notevole abbassamento dell'età media dei convogli, che ci permette di avere la seconda flotta più giovane d'Italia", sottolinea Sartori.