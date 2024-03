Liguria, Toti sull'acquisizione del Secolo XIX da Msc: "Ho chiamato Aponte per fargli i complimenti. Msc non farà battaglie seguirà una linea giusta"

"Gedi sta seguendo una linea di dismissione dei giornali, lo ha fatto in varie regioni non è una novità. Per una volta un gruppo tra i più solidi al mondo, come Msc ha voluto dare alla città un ulteriore segnale di attenzione salvando il quotidiano e dandogli un importanza e indipendenza notevole". Così il presidente della regione Liguria Giovanni Toti a Telenord. "Msc non farà battaglia, seguirà una linea giusta e professionale e io sono contento di questo. Sono contento per Genova e per la , perché avranno ancora un ottimo giornale. Ho visto musi lunghi ma privi di ogni senso".

Un giornale leader a livello europeo nello shipping? "Genova è la capitale dello shipping europea e creare un solido giornale su questo è un’immagine coerente con la città che vogliamo creare. Ho chiamato Aponte per complimentarmi. Non era scontato che lui avesse un interesse a investire. Lui mi ha detto che il giornale avrà un taglio autorevole, professionale e indipendente, puntano per consolidare una qualità di informazione che manca".