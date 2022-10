Liguria, Toti sul nuovo governo Meloni: "Si può entrare davvero nella Terza Repubblica"

Un nuovo e stravolgente evento per il nostro paese. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato l'insediamento del nuovo governo Meloni, dopo il discorso alla Camera del Presidente del Consiglio. "E' impressionante, in senso positivo, vedere una giovane donna sui banchi del governo a chiedere la fiducia al Parlamento della Repubblica Italiana."

Toti ha aggiunto che il nuovo esecutivo, incassata la fiducia, dovrà rimboccarsi le maniche e non farsi travolgere e irretire da promesse e progetti irrealizzabili, ma essere pragmatico facendo cose. "Nel breve periodo, aiuto a famiglie e imprese, nel medio e lungo periodo sbloccare le infrastrutture e modernizzare questo Paese, con un dialogo costante con gli enti locali." Toti ha ricordato l'approvazione nella scorsa giornata di un articolato documento da parte della Conferenza delle Regioni, in cui si esplicitano i molti problemi dei Comuni e delle Regioni, dal caro energia ai conti del covid ancora da saldare da parte del Governo, che rischiano di trasformarsi in minori servizi per i cittadini, per cui "c'è tanto lavoro di cucina da fare."

"Credo che Giorgia Meloni abbia una possibilità storica, quella di entrare davvero, e finalmente, in una Terza Repubblica italiana, in un equilibrio politico nuovo, che rende una destra e un centrodestra protagonisti": Toti è fiducioso su una geometria diversa da quella della Seconda Repubblica in grado di instaurare una nuova dialettica nel paese senza pregiudizi e senza convenzioni ad escludendum, con un dialogo che è positivo che ci sia tra le forze politiche nelle reciproche responsabilità tra governo e opposizione. Toti conclude dicendo: "Spero che Giorgia Meloni, con l'equilibrio che ha usato in questi giorni, sappia cogliere non solo il governo di tutti i giorni ma anche questa prospettiva politica che è davvero di lungo periodo".