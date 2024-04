Liguria, Toti: "Siamo una regione strategica per l'industria della difesa"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Mai come adesso è stata drammaticamente d’attualità la necessità di rafforzare la capacità di difesa del nostro Paese e dell’Europa e la capacità di proteggere quelle che sono le nostre rotte, i nostri commerci e la nostra politica estera. Proprio di questo parleremo anche oggi con gli operatori del settore. La Liguria da questo punto di vista è strategica e i suoi cantieri navali, la presenza di Fincantieri, di Leonardo, di Ansaldo soprattutto per l’energia e le tecnologie del futuro sono un pezzo importante del nostro sviluppo; si tratta fortunatamente di aziende solide e sane in ogni settore, sia quello militare sia quello civile. Oggi quindi occorre fare sempre più sinergia con la capacità di innovazione e ricerca che nasce anche dalla collaborazione con i grandi enti del territorio, Università, CNR, IIT in primis”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione del convegno UILM GENOVA “Il futuro dell’industria della difesa ligure tra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale”.

“In questo momento storico risulta ancor più necessario avere una visione strategica sulle politiche industriali a medio lungo termine, in particolare nella filiera della Difesa - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - L’Italia ha ancora molte eccellenze ad alta tecnologia ed innovazione in questo settore, animate da grande spirito imprenditoriale, competenza e passione. Molte delle quali in Liguria e presenti oggi al convegno organizzato dalla Uilm, che personalmente ringrazio per tenere alta l' attenzione su queste tematiche e sulla necessità di sostenere l’industria e le realtà imprenditoriali che creano ricchezza e occupazione sul territorio”.