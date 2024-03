Liguria, Toti: "De Luca in Campania fa propaganda con soldi pubblici". Natale (Pd): "Presidente, pensi a frane e smottamenti, non al mortaio gigante"

"Quanto saranno costati ai cittadini della Campania, governata dal Pd, i manifesti voluti dalla Giunta De Luca per promuovere le proprie battaglie politiche? Non manifesti per far conoscere la Costiera Amalfitana, la bellezza di Pompei o la bontà della pizza, no! Veri e propri proclami politici contro il Governo. Insomma, una campagna elettorale pagata con soldi pubblici". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta via fb il nuovo capitolo della polemica sui fondi di coesione tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Governo Meloni.

"Stamani mi sono svegliato con la voglia di fare una domanda al Pd, in particolare all'onorevole Orlando, - interviene Toti riferendosi all'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando - ossessionato da quanto sia costata la campagna che promuove il pesto e la Liguria nel mondo, e alle opposizioni pronte a ululare per ogni manifesto o spot di promozione del nostro territorio o per lo schermo sulla facciata del palazzo della Regione su cui trovano visibilità teatri e iniziative culturali. Quante critiche! Quante volte ho sentito dire che avremmo potuto spendere meglio i soldi dei cittadini".

"È questo che intendete quando dite di spendere meglio i soldi pubblici? - aggiunge Toti - Non sarebbe meglio investire sulla promozione del territorio come facciamo in Liguria? E avete anche il coraggio di criticare! Caro Pd, altro che il mortaio di Toti, mi sa che dove governate voi i cittadini devono preoccuparsi del pestello, che ahimè non batte sul basilico ma sulle tasche dei contribuenti".

"La Regione Liguria è in allerta meteo con paesi isolati, frane sulle strade e smottamenti disseminati su tutto il territorio e il presidente della Regione Giovanni Toti si sveglia con il pensiero del mortaio? Noi abbiamo altre priorità. Ormai è evidente che il Partito Democratico denunciando i suoi fallimenti le toglie il sonno, lo capiamo". Così il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale commenta le critiche rivolte dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti contro i manifesti affissi dalla Regione Campania per contestare il Governo Meloni sui fondi di coesione. "Se perdesse meno tempo a occuparsi degli altri e prendesse in considerazione i nostri consigli le posso assicurare che ne troverebbero giovamento i tanti liguri. - afferma Natale - È una questione di priorità. Lei crede che la priorità dei liguri sia spendere 500 mila euro per un pedalò gonfiabile a forma di mortaio, noi crediamo che con quei soldi sarebbe meglio assumere medici e infermieri oppure assicurare servizi ai cittadini e tutelare il nostro territorio".