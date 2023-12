Liguria, Toti cita ancora Mourinho: "Elezioni, il Pd farà flop, dal 2015 'zero tituli'". I dem: "Smania per il terzo mandato, non ha candidati e noi s

"Per il Pd temo un flop alle amministrative di primavera. In effetti ultimamente hanno vinto bene: Sarzana… no. Sestri Levante… no. Ventimiglia… no. Per stare alle ultime. Dal 2015 'zero tituli' e stanno ancora lì a parlare. Ma secondo voi, prima o poi, si renderanno conto che gli elettori non li vogliono più?".

Lo scrive citando José Mourinho il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su X per intervenire sulle elezioni amministrative nel 2024 in Liguria, che vedrà tra i principali Comuni al voto Sanremo, Albenga, Vado Ligure e Rapallo. Non è la prima volta che Toti cita l'allenatore portoghese, lo aveva già fatto ai tempi dell'approvazione del piano sociosanitario.

Pronta la replica di Andrea Orlando, ex ministro ed esponente di primo piano del PD: "Eh ma prima del 2015 facevamo anche noi i gradassi come te… Consiglio spassionato. Secondo me faresti meglio a pensare alle liste d'attesa nella sanità".

"Lo stato di confusione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tanto perché si è dimenticato di aver perso le ultime elezioni amministrative a Savona. Dal 2015 il Pd non ha perso da tutte le parti in Liguria, anzi ha vinto con un largo successo a Savona peraltro dopo un solo mandato del sindaco di centrodestra". Così il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale replica al post del presidente Toti via X "sull'annunciato flop del Pd alle elezioni amministrative del 2024 in Liguria".

"Toti smania per fare il terzo mandato e al di là delle norme i suoi alleati scappano e stanno in silenzio assordante, se fossi nei suoi panni sarei preoccupato - evidenzia Natale -. Alle amministrative del 9 giugno in Liguria ci sarà un bel 'referendum' tra chi crede nelle comunità e chi attende una telefonata di Toti sui progetti calati dall'alto, come il centrodestra, che oggi non ha ancora un candidato sindaco a Sanremo, Albenga, Vado Ligure e Rapallo perché devono sedersi attorno a un tavolo, mentre noi invece abbiamo già delegato i territori, che hanno indicato i candidati sindaco. La differenza salta agli occhi".