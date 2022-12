Liguria, sull'Antola un belvedere intitolato a Vittorio Gassman per il centenario della sua nascita

Un belvedere intitolato a Vittorio Gassman. É quanto accadrà sul monte Antola, con l'omaggio che la "montagna dei genovesi" tributa al celebre attore, in occasione del centenario della sua nascita. L'operazione rientra nella campagna di marketing territoriale "Liguria Preziosa, dimora naturale", che mette al centro proprio i parchi regionali, visti come chiave di volta tra comunità, cultura e natura.

Gli enti parco sono protagonisti di numerose iniziative per promuovere il versante green della Liguria e per valorizzare la ricchezza paesaggistica, attraverso attività di vario genere: dalle testimonianze della fede e dal passato contadino, narrato ad esempio dal materiale promozionale dell'Antola, alle experience virtuali delle Alpi Liguri, che i visitatori potranno vivere con proposte immersive come la Stanza del Volo di Mendatica, che sarà inaugurata a breve. Regione Liguria ripropone infatti le attività protagoniste negli scorsi anni e le affianca con nuove iniziative interattive.

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana parla di tradizione e innovazione, che si intrecciano nella proposta di eventi del 2023 per il sistema dei Parchi Naturali Regionali, garantendo secondo il numero 2 della Regione quella ricchezza di contenuti capace di supportare la destagionalizzazione dei flussi turistici e di dare ulteriore attrattività a vette e crinali. L'illustrazione dei progetti è stata anche l'occasione per consegnare la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets), ottenuta dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. L'assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori spiega come i parchi liguri siano il punto di forza per il turismo outdoor, che in questi ultimi anni sta attraversando un momento di grande sviluppo: "Come Regione puntiamo tantissimo al turismo fuori stagione perché è appurato che la Liguria sa offrire tanto anche a chi cerca svaghi e relax al di fuori delle nostre meravigliose spiagge".