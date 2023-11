Liguria, successo per Visionary Days 2023. Toti: "E' un evento straordinario"

"La nuova edizione di Visionary Days 2023, che sta avendo luogo in queste ore ai Magazzini del Cotone, a Genova, supera le aspettative degli organizzatori. Più di 400 ragazzi in presenza e 2000 online stanno partecipando in queste ore all'evento di brainstorming che per la prima volta arriva a Genova, dopo i rinvii a causa del Covid. Un'edizione straordinaria che vede la presenza di Matteo Dagnino come conduttore e di molti ospiti con Talk ispirazionali e speech sulle tematiche del presente e del futuro". Lo evidenzia in una nota la Regione.

"Si tratta di evento straordinario che trova riscontro nei numeri di questa edizione genovese - dichiara il presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti -, con 400 partecipanti in presenza, più di 2000 online e 100 volontari rendono Genova e la Liguria profondamente orgogliose di ospitare questo grande Brainstorming. Con Visionary Days si apre un mese all'insegna dei giovani: proprio qui ai Magazzini del Cotone, dal 15 al 17 novembre, avrà infatti luogo anche il Festival Orientamenti 2023 con moltissimi ospiti eccezionali che racconteranno alle ragazze e ai ragazzi come hanno intrapreso la propria strada e raggiunto il proprio sogno". "Oggi per noi è una grandissima soddisfazione - dichiara il presidente di Visionary, Luigi Secondo - oltre che la vittoria di una sfida lanciata molto tempo fa, perché possiamo ammirare questa sala piena, ascoltare questo flusso ininterrotto di idee, proposte, soluzioni e visioni per un futuro più equo, più partecipato, più nostro".