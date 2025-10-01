Liguria, sette contribuenti su dieci dichiarano meno di 29mila euro l’anno
di steris
I contribuenti liguri sono 1.199.819. Di questi, 315.944 (26,4%) sono nella fascia tra 29mila e 75mila euro, mentre solo 41.105 (3,4%) superano i 75mila euro
In Liguria oltre 840mila contribuenti, pari al 70,2% del totale, hanno dichiarato nel 2024 un reddito Irpef inferiore ai 29mila euro, riferito all’anno precedente. È quanto emerge dalla dodicesima indagine nazionale sulle entrate fiscali elaborata dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.
Il totale dei contribuenti liguri è di 1.199.819. Di questi, 315.944 (26,4%) si collocano nella fascia tra 29mila e 75mila euro, mentre solo 41.105 (3,4%) hanno superato la soglia dei 75mila euro annui.
Un dato particolarmente significativo riguarda i 89.360 liguri (7,4% del totale) che hanno dichiarato un reddito negativo o inferiore a mille euro. All’estremo opposto, soltanto 1.680 contribuenti (lo 0,14%) hanno dichiarato più di 300mila euro.
La fascia di reddito più rappresentata è quella tra i 20mila e i 29mila euro, con 262.385 contribuenti. Seguono:
-
29mila-40mila euro: 195.893
-
1.000-7.500 euro: 142.889
-
15mila-20mila euro: 142.383
-
10mila-15mila euro: 131.662
-
40mila-55mila euro: 83.998
-
7.500-10mila euro: 74.091
-
55mila-75mila euro: 36.053
-
75mila-100mila euro: 19.831
-
100mila-200mila euro: 17.105
-
200mila-300mila euro: 2.489
