Liguria, Sanna (PD) sull'edilizia scolastica: "Tavolo con Anci al più presto per agevolare i comuni a partecipare al Piano triennale"

“Il Governo non ha ancora attivato il piano triennale sull’edilizia scolastica e a pagarne le conseguenze sono i comuni, soprattutto quelli più piccoli che devono rivolgersi direttamente al Ministero per accedere alle risorse. Una situazione che non ha consentito di distribuire i fondi in maniera adeguata e secondo le reali esigenze delle amministrazioni locali, perché molti comuni, non sufficientemente strutturati, a causa delle difficoltà burocratiche da affrontare e in presenza di un organico numericamente insufficiente, non sono riusciti a presentare per tempo i progetti.





Ho chiesto che venga avviato al più presto un tavolo con Anci per far emergere le necessità dei comuni liguri e l’urgenza di stanziamenti nazionali dedicati, organizzando un piano triennale realmente in grado di dare risposte a un tema decisivo per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul piano triennale edilizia scolastica.