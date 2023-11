Liguria, sanità, Toti: "Non ci sarà alcun buco da 150 milioni"

"Il buco di centocinquanta milioni non ci sarà e non c'è mai stato" Così Giovanni Toti ha commentato le indiscrezioni di stampa su un possibile 'buco" di bilancio in merito alla sanità regionale parlando a margine di un convegno in corso all'Ospedale san Martino. "Al terzo trimestre dell'anno i conti delle ASL sono ancora in una fase in cui il consuntivo non ha prevalso, normalmente se lei prende i bilanci dal 2018 al 2023, ovvero quello approvato nello scorso anno, si accorgerà che tutto questo, messe le partite in fila nel bilancio e messo a posto la contabilità com'è giusto fare, il disavanzo sarà molto inferiore a quello che a quello che c'è-ha sottolineato Toti-. E comunque sia non ci ha mai preoccupato".

"Regione Liguria è una regione che da quando governiamo noi, a differenza dei famosi buchi da 100 milioni di chi oggi urla 'al lupo al lupo', non ci sono mai stati e anche l'anno scorso siamo stati in grado serenamente di far fronte ai conti della sanità senza ridurre di un virgola il nostro servizio, anzi semmai quest'anno ci saranno, grazie ai 3 miliardi del governo messi in più sul fondo sanitario nazionale, molti più soldi per ridurre le liste d'attesa. È chiaro che non bastano i soldi. Serve organizzazione, serve impegno, serve concentrazione, serve dirottare le risorse e modificare i flussi di lavoro all'interno delle nostre aziende sia ospedaliere che territoriali perché questi soldi vengano spesi efficacemente ed è quello che ho chiesto ai direttori generali - ha concluso il presidente della Regione-. Perché il vero problema non è il buco della sanità che non c'è, non ci sarà e non c'è mai stato negli ultimi otto anni, il vero tema è mettere il sistema pubblico in condizioni di competere con il privato e utilizzare quei soldi al meglio per dare risposte ai cittadini e farlo in fretta".

"Ridurre le liste d'attesa? C'è bisogno di una serie di interventi strutturali e per quanto riguarda Regione Liguria faremo tutto quello che è possibile nella legislazione regionale. Poi mi auguro che il governo oltre ai 3 miliardi di euro metta mano non solo alla legislazione nazionale per quanto riguarda l'approccio della sanità, ma anche, visto che siamo in fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, finalmente ci si muova su quei tetti di spesa, su tutti quei lacci e lacciuoli, che impediscono al sistema pubblico di essere competitivo rispetto a molte a molte specialità sul sistema privato". Lo ha dichiarato il presidente di Regione LIguria a margine di un convegno organizzato al Di.Mi. dell'ospedale S. Martino di Genova sui disturbi neurocognitivi.

"Le liste d'attesa sono gigantesche in tutta Italia, non è un problema ligure chiunque faccia speculazione su questo credo che faccia un pessimo servizio sia alla politica generale sia alla soluzione dei problemi. È un problema nazionale, ma in Liguria cercheremo di risolverlo nel più breve tempo possibile, possibilmente con una competitiva collaborazione tra pubblico e privato che deve anch'esso partecipare alla riduzione delle liste".