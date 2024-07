Dimissioni Toti, Muzio (FI): "Grande amarezza, rifletta chi ha a cuore la Costituzione"

"Le dimissioni del presidente Toti, che ho accolto con grande tristezza e amarezza, meritano il massimo rispetto da parte di tutti, sia per le circostanze nelle quali sono maturate, sia in ragione del fondamentale contributo che egli ha portato per il cambiamento e la rinascita della Liguria dopo tanti anni di declino e immobilismo. Il fatto che un presidente di Regione democraticamente scelto dai cittadini debba giungere a questo passo non a seguito di libere elezioni deve in ogni caso fare riflettere chiunque abbia a cuore i principi costituzionali, a partire dall'art. 1, secondo cui la sovranità appartiene al popolo, e dall'art. 27, secondo cui un cittadino è innocente fino a sentenza definitiva". Lo scrive in una nota Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Liguria.

"L'impegno a cui anche personalmente mi sento chiamato - prosegue Muzio - è quello di portare avanti con ancora più determinazione il lavoro realizzato con la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale in questi nove anni, i tanti buoni provvedimenti per la crescita, l'attenzione al territorio e ai nostri Comuni, il sostegno alle persone fragili e in difficoltà. Farò tutto quello che democraticamente mi è consentito - prosegue Muzio - per non riconsegnare la Regione a una coalizione di sinistra che in questa vicenda ha dimostrato, da ultimo nella seduta di Consiglio di ieri, un preoccupante ed inaccettabile giustizialismo, una mancanza di equilibrio e di senso delle istituzioni che meritano di essere tenute ancora lontano dalla guida della Liguria".

"Se avevo qualche dubbio sulla mia possibile ricandidatura a consigliere regionale - conclude - quanto accaduto ieri nella seduta di Consiglio mi ha definitivamente chiarito le idee: mi candiderò e ce la metterò tutta, come sempre".