Liguria, sanità, Rossetti (Azione): "Alisa non si prende responsabilità"

"Continuiamo a prendere in giro i nostri cittadini con questa manovra che consente togliendo soldi di coprire il buco dell’anno precedente coprendo il disavanzo". Così Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione. "Si è speso più di quello che si poteva spendere, la Corte dei conti due anni fa aveva già segnalato un elemento evidente. Alisa come azienda vale zero, il costo di Alisa non ha né capo né coda. Ha direttore sanitario e paga di più i medici di quelli che sono sul territorio ha prelevato decine di operatori da azienda ma alla fine non si prende responsabilità, perché fa solo programmazione e non mette neanche una supposta".

"Alisa ha accentrato l’extra budget di qualsiasi struttura accreditata - prosegue - che lavora con la Regione. La giunta ha chiesto alle asl di ridurre il disavanzo ma non fornisce gli strumenti. Quindi le persone cercano soluzioni a proprio carico. Non si fa programmazione, Non c’è stata una proposta di regione per uscire al meglio dalla crisi dopo il covid".

"Non c'è ancora uno strumento - conclude - per controllare le prestazioni sulle diagnosi visite ed esami. Non si possono aumentare le tasse, il problema è perché facciamo il disavanzo senza trovare soluzioni".