Liguria, sanità, Lista Toti: "Alisa non è stata commissariata"

"I consiglieri regionali di Linea Condivisa e Pd, Gianni Pastorino e Luca Garibaldi, prendono il solito abbaglio dimostrando come sempre di partire all'attacco senza conoscere ciò di cui parlano: si lamentano che sarebbe stato imposto all'Azienda ligure sanitaria un controllore privato, come se Alisa fosse stata commissariata, a riprova del suo fallimento. È vero l'esatto contrario". Così il capogruppo della Lista Toti in Consiglio regionale Alessandro Bozzano interviene sul caso delle società private di consulenza chiamate a controllare i conti della sanità in Liguria.

"La giunta ha affidato ad Alisa il compito di predisporre e testare un nuovo modello di gestione sanitaria. - spiega Bozzano - Con la delibera di Giunta è stata concessa ad Alisa massima autonomia, al punto da prevedere anche la possibilità di scegliersi un advisor esterno che la aiutasse. E l'azienda ha colto l'opportunità".

"Ora questo nuovo modello verrà testato da Alisa su Asl 3 e San Martino e potrà essere esteso a tutte le altre realtà liguri per cercare di rendere il sistema sanitario regionale sempre più efficiente ed economicamente sostenibile. - sottolinea - Questo significa commissariare e screditare Alisa? Noi pensiamo che l'opposizione abbia perso un'altra ottima occasione per evitare una figuraccia e per non consentirci di sottolineare una volta di più che l'attenzione della Giunta è massima e volta a cercare soluzioni sempre migliori e innovative nell'interesse unico dei liguri".