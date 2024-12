Liguria, sanità, Foscolo e Biasi (Lega): bene programma Bucci su Santa Corona e modello Bordighera

La Lega ha espresso un pieno sostegno al programma del presidente Marco Bucci, in particolare per le sue proposte in ambito sanitario. Sara Foscolo e Armando Biasi, capogruppo e consigliere regionale del partito, hanno commentato positivamente le iniziative per il potenziamento dell'ospedale Santa Corona e per il modello di partenariato pubblico-privato adottato per l'ospedale di Bordighera.

Sara Foscolo, in particolare, ha sottolineato l'importanza di potenziare il Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona. "La Lega approva il programma del presidente Bucci, che è sostenuto dalla maggioranza dei liguri. Esistono delle criticità, ma ci siamo candidati per risolverle e migliorare la vita dei liguri e lo sviluppo del territorio. Vogliamo un futuro migliore, con una visione chiara e trasparente. L'intenzione di potenziare il Santa Corona e riattivare il Punto Nascite è un passo importante in questa direzione", ha affermato Foscolo.

Anche Biasi ha messo in evidenza come il programma del presidente Bucci punti sulla semplificazione amministrativa e su un sano partenariato pubblico-privato, elementi che ha sempre sostenuto nel corso della sua trentennale esperienza da amministratore locale. "L'organizzazione, la semplificazione e la trasparenza sono fondamentali. L'esperienza positiva dell'ospedale di Bordighera, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, è un esempio di come affrontare le difficoltà e rispondere alle necessità del territorio. Quando, sotto la gestione dell'allora presidente Claudio Burlando (Pd), si parlava di chiusura, i sindaci erano in prima linea per difendere il presidio sanitario. Oggi, grazie anche a questa modalità di partenariato, l'ospedale è una realtà", ha spiegato Biasi.

I due esponenti della Lega hanno ribadito l'importanza di puntare sullo sviluppo economico sostenibile, che va di pari passo con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, ma anche con la creazione di nuovi posti di lavoro. "La Liguria deve diventare il posto ideale per vivere, studiare, lavorare e trascorrere il tempo libero. La crescita sociale, economica e ambientale deve essere al centro dell'azione del governo regionale", ha concluso Biasi.