Liguria, sanità: botta e risposta tra Gianni Pastorino e Vince Liguria, "Aumento tasse in vista", "La campagna elettorale è finita"

Il dibattito sulla sanità ligure continua a infiammare la politica regionale. A intervenire questa volta è Gianni Pastorino (Lista Orlando), che critica duramente la gestione del presidente Marco Bucci riguardo al disavanzo sanitario e alle misure economiche annunciate. "La Regione Liguria non riuscirà a colmare il buco sanitario con misure strutturali – afferma Pastorino – e le aziende sanitarie non saranno in grado di tagliare i costi del 40%, come ha dichiarato Bucci, senza ridurre i servizi essenziali". Secondo il consigliere regionale, la strada intrapresa dalla giunta di centrodestra è destinata al fallimento, e la conseguenza inevitabile sarà un aumento delle aliquote Irpef. "La destra – prosegue Pastorino – non ha il coraggio di ammetterlo, ma presto dovrà ricorrere a questo aumento delle tasse per far fronte alla situazione".

Le critiche a operatori sanitari e cittadini - Pastorino non risparmia dure critiche nemmeno agli effetti collaterali di queste scelte. "Ancora una volta – dichiara – a pagare saranno gli operatori sanitari, con mancate assunzioni e tagli ai servizi, e i cittadini, che si troveranno a dover fronteggiare l’incapacità del centrodestra di governare e risolvere i problemi strutturali".

La replica di Vince Liguria - Non si fa attendere la risposta della lista Vince Liguria, che contesta le affermazioni di Pastorino. "Il centrosinistra – affermano – ha un evidente terrore di doversi confrontare con i risultati concreti che porterà l'amministrazione Bucci e per questo si sfoga in dichiarazioni che sembrano più una campagna elettorale continua che un'analisi seria". Secondo la formazione politica di maggioranza, le critiche di Pastorino sono confusionali e incoerenti. "Le parole di Gianni Pastorino – continuano – confermano la confusione nell’opposizione: ogni giorno spuntano idee diverse e contrastanti. L’unica cosa che li accomuna è il rifiuto a priori di ogni proposta".

Vince Liguria sollecita proposte concrete - Nel mirino di Vince Liguria finisce anche l’approccio del centrosinistra, accusato di non avanzare soluzioni alternative. "Il problema – affermano – è che, come sempre, quando non sanno cosa dire, Pastorino e i suoi si limitano a criticare senza proporre niente. Il presidente Bucci ha sempre detto di essere aperto a proposte, ma il centrosinistra sembra solo preoccupato di dire no a tutto". Secondo la formazione di centrodestra, i liguri hanno ormai capito la differenza: "Per fortuna – concludono – la maggioranza ha la fiducia dei cittadini, che non hanno scelto la sinistra per risolvere i problemi".