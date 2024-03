Liguria, Riolfo lascia Lega, Viale a Telenord: "Ci vuole rispetto per chi ha lavorato per costruire il partito"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite della rassegna stampa quotidiana di Telenord, Sonia Viale consigliere regionale della Lega commenta la decisione di Mabel Riolfo, ex vicecapogruppo del Carroccio in via Fieschi, di lasciare il partito: "Non fa la differenza rispetto a un percorso politico trentennale che ha visto alti e bassi, un film già visto. In bocca al lupo se vorrà proseguire la sua fortuna politica".

"Quando credi in un progetto politico, forse un minimo di riflessione prima di fare passi fuori dal partito bisogna farla. E ci vuole rispetto - conclude - per chi ha lavorato per costruire il partito".