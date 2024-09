Liguria, regionali, Sansa: "Le elezioni saranno una 'guerra santa'"

"Le prossime elezioni in Liguria sono una 'guerra santa". Lo scrive sui social Ferruccio Sansa, candidato presidente della Regione nel 2020 e consigliere uscente di opposizione.



Lo spunto per il post arriva dall'intervento televisivo di ieri sera, su una rete nazionale, dell'ex governatore Giovanni Toti. "Non rinnegare niente. Non ammettere errori. Anzi, essere orgoglioso. Ieri in tv abbiamo assistito allo show del Toti-Pride. L'orgoglio dell'indagato. Succede solo in Italia. I politici sono come Lazzaro: risorgono. In tutto il mondo uno come Toti, dopo quello che è emerso in questi anni, si sarebbe scusato e sarebbe sparito".





"Non parlo della questione penale, quella se la vedranno i giudici. Ma governare facendo gli interessi di chi finanzia la politica più che dei cittadini. È una questione politica. Morale. È una questione - prosegue Sansa - anche di buon governo: usare male i soldi pubblici. Spendere milioni per la propaganda. Noi lo dicevamo dal 2020. Toti invece ne va fiero. Anzi, ha scritto un libro. Anzi, sta diventando un simbolo. Un martire. La politica non cambia mai. Invece di fare esame di coscienza, si arrocca in difesa dei propri privilegi. Di regole tutte sue. La legge non è uguale per tutti. Sta nascendo il TOTISMO. Per questo le prossime elezioni in Liguria sono una 'guerra santa'".





"Da una parte chi governa in nome dei cittadini. Dall'altra chi costruisce un sistema di potere a difesa di chi dà i soldi alla politica.

Oggi come mai - conclude - dovete decidere cosa volete. Voi da che parte state?".