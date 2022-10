Liguria, quasi 8 milioni di euro per gli ITS grazie a Fse plus e ministero dell'Istruzione

Nuove risorse per la formazione dei lavoratori di domani. La giunta regionale ha stanziato 6 mln di euro, facenti parte del nuovo programma regionale Fse plus 2021-2027, per la nuova programmazione dei percorsi di istruzione tecnologica superiore: in aggiunta a ciò, sono stati assegnati agli istituti tecnologici superiori Its Academy, 1.653.000 euro appena trasferiti dal ministero dell'istruzione.

Su questa misura hanno detto la loro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Formazione Marco Scajola. Il primo ha affermato: "L'istruzione tecnologica superiore ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione di tecnici colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie." Toti ha affermato che l'obiettivo è quindi quello di rafforzare, razionalizzare ed ampliare l'offerta di istruzione superiore proposta dai 6 Its sul territorio ligure, senza dimenticare la volontà di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell'offerta stessa per sviluppare e valorizzare le competenze tecnologiche del capitale umano, sostenendo il sistema imprese in modo tale da adeguarsi ai nuovi requisiti tecnologici individuati dal Piano nazionale Impresa 4.0. Scajola ha ribadito:"Questo consentirebbe alle persone, ai giovani ma anche adulti, di ottenere competenze altamente qualificate per un mondo in continuo cambiamento, sostenendo e agevolando il passaggio dei giovani dall'istruzione al lavoro attraverso l'acquisizione di esperienze concrete."