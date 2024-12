Liguria, protezione civile: Gps sui droni dei vigili del fuoco per individuare i dispersi

A partire da oggi, i vigili del fuoco della Liguria possono avvalersi di droni equipaggiati con GPS per localizzare persone disperse. Questa novità è frutto del completamento delle operazioni di formazione sull'uso di questi innovativi dispositivi. I droni sono dotati di una tecnologia che, attraverso antenne simili a quelle installate su montagne e nelle città, è in grado di ricevere e inviare segnali ai telefoni cellulari delle persone in cerca. Grazie a questa tecnologia, il dispositivo è in grado di localizzare il telefono tramite il GPS integrato nel drone.

Posizione - Una volta individuata la posizione, i soccorritori possono monitorare la situazione in tempo reale, anche al buio, e prepararsi ad intervenire. Inoltre, i vigili del fuoco hanno la possibilità di fare riprese video, scattare fotografie e comunicare direttamente con la persona dispersa tramite un altoparlante.

Tecnologia - Questa tecnologia innovativa consentirà ai vigili del fuoco di organizzare al meglio le squadre di soccorso, come elicotteri, sommozzatori, esperti in topografia, cinofili, soccorritori acquatici o speleo-alpini, a seconda delle necessità e delle caratteristiche del territorio.

Appello - In questo contesto, i vigili del fuoco lanciato un appello a tutte le persone che potrebbero trovarsi in difficoltà, come escursionisti, cercatori di funghi o appassionati di ciclismo, e ai loro familiari e amici: è fondamentale portare sempre con sé un telefono cellulare, preferibilmente uno smartphone di nuova generazione, ma anche i vecchi modelli a tasti vanno bene. L'importante è che la batteria sia carica, altrimenti le ricerche potrebbero risultare vane. Si consiglia, se possibile, di avere una batteria di riserva, come un power bank, poiché un telefono spento non potrà essere rilevato dal dispositivo. Questo sistema funziona efficacemente anche in zone prive di segnale, anzi, in alcuni casi il segnale emesso per la ricerca è meno suscettibile a interferenze rispetto a quello generato dalle antenne locali.