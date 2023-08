Liguria, primato di richieste di credito a Cassa Commercio, banca regionale per le piccole e medie imprese

Sono 100 e segnano un nuovo record le pratiche presentate all'ultimo comitato per Cassa Commercio, la misura che l'assessorato allo sviluppo economico della Regione Liguria ha messo a disposizione delle piccole e microimprese del commercio, dei servizi e del turismo per consentire l'accesso al credito a condizioni agevolate e sostenere gli investimenti con un contributo a fondo perduto.

Fino ad oggi sono 653 le imprese la cui domanda ha avuto esito positivo (718 quelle complessive presentate, comprese quelle in itinere) per un totale di 11.042.664,61 euro di riassicurazione, 614.415,56 euro di abbuono commissioni per la garanzia dei confidi, 1.209.770,91 euro di abbattimento degli interessi bancari e 6.775.554,42 euro di contributi a fondo perduto, stanziati in un anno.

"Una misura che si è rivelata fondamentale sia per il turismo, sostenendone la riqualificazione in una fase di trend positivo, sia per il commercio, specie per quelle imprese che nonostante le difficoltà hanno comunque cercato di rispondere alla crisi investendo e credendo nel proprio lavoro" hanno spiegato Andrea Dameri ed Ornella Caramella, direttori regionali di Confesercenti e Confcommercio Liguria. Il valore medio dell'importo di finanziamento per ciascuna domanda è di 39.322,60 euro, per una durata media di 53 mesi. La principale ragione d'investimento, nell'84% dei casi, è l'acquisto di macchinari e attrezzatura, seguita da costruzione e ristrutturazione del laboratorio.

"Avere cura delle nostre imprese per sostenere il nostro tessuto produttivo significa anche saper agire con lungimiranza - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti -. Cassa Commercio è uno strumento che sta fornendo un concreto aiuto in questo periodo di incertezza dei mercati, perché ha garantito alle microimprese liguri l'accesso al credito a condizioni realmente vantaggiose che, con l'aumento dei tassi di interesse, sono oggi ancora più appetibili"