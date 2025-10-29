Liguria, presentato a Sanremo il bando regionale per le “installazioni verdi” nei Comuni costieri

La Regione Liguria investe sulla sostenibilità ambientale e sulla riqualificazione delle aree portuali e costiere con il nuovo bando per la realizzazione delle “installazioni verdi”, presentato oggi presso l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo. L’iniziativa rientra nel progetto P.Ri.S.Ma. MED2, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, e mira a promuovere un’economia circolare applicata al mare e alle attività costiere.





Il bando mette a disposizione 150 mila euro complessivi a favore dei Comuni costieri liguri, con un contributo massimo di 75 mila euro per ciascun intervento. Le installazioni verdi, che comprenderanno panchine e coperture vegetali realizzate con materiali riciclati provenienti dal recupero di reti da pesca e da impianti di acquacoltura, avranno una duplice funzione: abbellire i porti e le aree urbane costiere e ridurre l’impatto delle superfici cementificate, contribuendo al miglioramento del microclima urbano e alla tutela della biodiversità vegetale.





Secondo il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, “il progetto affronta con spirito concreto una sfida decisiva per il futuro: quella dell’economia circolare applicata al mare e alle attività costiere”. Piana ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è duplice: ridurre l’impatto ambientale e creare valore da ciò che oggi è considerato scarto, trasformandolo in una risorsa utile per le comunità costiere”.





L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche regionali di valorizzazione del territorio e transizione ecologica, affiancandosi alle azioni già attive attraverso i fondi europei FEAMPA e FEAMP, con l’obiettivo di rendere le città costiere liguri più verdi, sostenibili e accoglienti.

