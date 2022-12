Liguria, presentata la strategia digitale per logistica, cultura, turismo e ambiente

Si conclude con un altro grande successo il trittico di eventi preliminari organizzati al Great Campus di Erzelli per la presentazione della Strategia Digitale della Liguria. All’evento, dedicato a logistica e sistemi per il cittadino, cultura e turismo, ambiente, territorio ed energia per un totale di 23 fra progetti e interventi, hanno preso parte circa 400 persone in presenza, oltre a un migliaio collegato in streaming.

Sul palco, nel corso della mattinata, si sono alternati i rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno contribuito alla costruzione della Strategia Digitale, facendosi prima promotori e poi parte attiva nella fase di sviluppo dei progetti che compongono la strategia stessa, in una logica di condivisione e compartecipazione.

“Dopo aver ascoltato gli interventi che si sono succeduti nel corso di questi tre eventi preliminari – ha commentato il Commissario per l’Innovazione Digitale Enrico Castanini – durante i quali sono stati illustrati i 50 progetti, articolati in 71 interventi e raccolti in 7 Aree Tematiche così diverse fra loro, quello che è emerso con chiarezza è proprio il comune denominatore che sta alla base di tutte le richieste avanzate dai 54 player, fra enti e associazioni, che hanno progettato insieme a me la Strategia Digitale della Liguria”.

Il prossimo 12 dicembre, ai Magazzini del Cotone di Genova, a partire dalle ore 8.40, si terrà l’ultimo evento dal titolo “La Strategia Digitale. 50 progetti per innovare la Liguria". Fra gli ospiti previsti, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e in rappresentanza del governo, il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.