Liguria, podista infortunato e ragazzi smarriti salvati dai vigili del fuoco

di Edoardo Cozza

Un uomo che si stava allenando a Genova Nervi si fa male al ginocchio e resta bloccato, i due giovani perdono il sentiero col calare del buio in un bosco

Doppia missione di soccorso per i vigili del fuoco nella giornata di domenica. Nel primo caso un podista, che si stava allenando sulle alture nei pressi di Genova Nervi, si era procurato una distorsione al ginocchio ed era rimasto bloccato. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto con l'elicottero 'Drago' e lo hanno issato su un verricello per portarlo via dalla zona.

Nel secondo caso, invece, due ragazzi stavano facendo un'escursione in un bosco a San Desiderio, in zona Pomà: il buio, però, arrivato nel pomeriggio ha fatto perdere il senso dell'orientamento e hanno smarrito il sentiero principale. A facilitare i soccorsi un'applicazione di messaggistica, con la quale hanno condiviso la posizione col gps: dopo una mezz'ora di cammino, i vigili del fuoco li hanno raggiunti e li hanno condotti nel centro abitato della località dalla quale erano partiti.