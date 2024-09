Liguria: piogge e allagamenti, poche criticità. A metà settimana in arrivo altra perturbazione

Pioggia diffusa in Liguria, anche a carattere temporalesco, nel centro, nel levante e in tutte le zone interessate dal livello di allerta arancione, che termina alle 22 di domenica. Dopo alcuni episodi di allagamenti in mattinata, in particolare nel ponente tra Sanremo e Taggia, nel chiavarese e nello spezzino non si registrano ad ora altre criticità. Il fronte perturbato sta attraversando la regione in maniera più lenta rispetto a quanto previsto inizialmente. Precipitazioni intense anche in valle Stura, dove, a Campo Ligure, la pioggia è arrivata a 80 millimetri complessivi da inizio allerta e 40 millimetri in un'ora: uno dei valori più alti fino a questo momento a livello regionale, insieme a Bargone in val Petronio (77 millimetri da inizio allerta) ed Ellera nel savonese (67 millimetri da inizio allerta).

Dopo le 22 nel savonese, nel centro e nel levante ligure scatta l'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina, lunedì 9 settembre. Ponente in allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. La Protezione civile regionale invita alla prudenza, mantenendo alta l'attenzione.

Il tempo è destinato a migliorare nelle prossime ore e sino a metà settimana, quando potrebbe arrivare sulla Liguria un'altra perturbazione da monitorare.

Per rimanere informati sull'evoluzione della perturbazione e dell'allerta, consultare i canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria oppure la app gratuita Meteo3R.