Liguria, Pd: "Spese propaganda Toti quadruplicate in tre anni"

"Dal 2021 al 2024 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha quadruplicato le spese per eventi e comunicazione passando da 3 a 13 milioni, un più 430% in tre anni. Questo mentre i cittadini liguri affrontano una sanità allo sbando, liste d'attesa interminabili e un bilancio sanitario in deficit destinato a causare ulteriori tagli ai servizi essenziali". Lo sostiene il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Luca Garibaldi denunciando che "i soldi sembrano non esserci mai quando si tratta di temi cruciali come casa, sanità e istruzione, ma stranamente Toti continua a trovarli quando si tratta di comunicazione e propaganda".

"Un esempio lampante è l'Agenzia 'In Liguria', nata con l'obiettivo di promuovere il turismo regionale ma diventata invece il principale strumento operativo per la comunicazione di Toti. - continua il capogruppo dem - Nel 2021 la Giunta stanziava 3 milioni per l'agenzia, una cifra che è cresciuta a 5 milioni nel 2022, a poco più di 6 milioni nel 2023 e ha raggiunto l'incredibile cifra di oltre 13 milioni e 500 mila euro nel 2024, raddoppiando rispetto all'anno precedente e quadruplicando rispetto al 2021".

"La voce di spesa più indicativa sono gli oltre 10 milioni di iscritti a bilancio come 'spese istituzionali da definirsi in base ai contenuti dei progetti': una sorta di assegno in bianco da utilizzare a discrezione della Giunta Toti e del suo staff di comunicazione. - aggiunge Garibaldi - In sostanza, Toti ha trasformato l'Agenzia 'In Liguria' da un ente di promozione turistica in un bancomat per finanziare le iniziative di propaganda della sua Giunta".