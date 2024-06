Liguria, Orlando (PD) sulla sanità: "Per la sanità in 3 mesi 200 milioni di debiti"

"La destra Ligure invita l'opposizione, la società, l'informazione, a non guardare i processi e a occuparsi di cose reali. Rivendicano numeri legati al turismo, all'occupazione, spesso con dati abbastanza discutibili. Quello di cui non parlano mai è della sanità. Parliamone di sanità, che è una cosa reale, concreta, che non riguarda l'andamento dei processi". Così su Instagram il deputato del Pd Andrea Orlando. "In tre mesi, in Liguria, si sono fatti 200 milioni di debiti che non erano previsti dai bilanci. Contemporaneamente sono cresciute le liste d'attesa in modo significativo: ogni cittadino ne è testimone - scrive Orlando -. Alle cene di Toti era frequente la presenza di esponenti della sanità privata. Ora, io invito semplicemente a unire i puntini come in quella rubrica della settimana enigmistica, e a trarne delle conclusioni politiche, non giudiziarie. C'è un rapporto tra lo sfascio della sanità pubblica e il favore che spesso la destra ha raccolto negli operatori della sanità privata, che naturalmente deve fare la sua parte, ma deve fare solo, appunto, una parte in un sistema che deve restare a centralità pubblica? È una domanda a cui ciascuno credo possa dare una risposta".