Liguria, Orlando (PD): "Inopportuno l'incontro sullo yacht di Spinelli di Burlando e Sanna"

"Inopportuno l'incontro sullo yacht di Spinelli da parte di Burlando e Sanna, ma c'era anche una finalità strumentale di quell'incontro, gli stessi partecipanti hanno riconosciuto che è stato usato per far ingelosire altri. Nella cosa in sè non ci vedo in partenza niente di male, io l'avrei evitato ma non lo condannerei, non ne farei una questione grossa. Conoscendo le persone, non credo siano andate per tutelare interessi privati". Così il deputato PD Andrea Orlando nel corso di un'intervista rilasciata a Telenord sul caso di alcuni esponenti del suo partito che nel 2021 sono stati fotografati dallo yacht di Spinelli, tra questi c'erano il consigliere regionale Andrea Sanna e il deputato Claudio Burlando ed ex presidente della regione Liguria.





Riguardo poi alla questione del caso in se che riguarda l'incontro tanto discusso proprio sullo yacht di Aldo Spinelli, Orlando dice: "Io ho sempre dialogato con le imprese il tema è sul come si dialoga, do atto che ci sono stati amministratori che hanno svolto un ruolo importante nelle crisi. Si parla con tutti, ma la politica deve avere il boccino, l'obiettivo deve essere quello il contrario di quello che emerge nelle intercettazioni. Interloquendo con chi rappresenta gli interessi in modo istituzionale e non parlando con i singoli. La politica deve prendere delle decisioni ma senza promuovere strategie imprenditoriali, non deve associarsi ad alcuni imprenditori, questo è il punto politico che emerge da questa inchiesta. Intanto avvicinarsi ad alcuni imprenditori vuol dire allontanarsi da tutti gli altri e poi il fatto che l'imprenditore sia ricco non vuol dire abbia ragione per forza e la sua ricchezza corrisponde con l'interesse di carattere generale. Bisogna ascoltare i poveri che non possono partecipare alle associazioni, usare i mezzi di informazione e finanziare i partiti. Bisogna trovare forme di partecipazione democratico in modo da ascoltare tutti".





L'onorevole si è espresso poi anche sulla nuova diga e il caso Toti-Spinelli: "Sulla nuova diga c'è la volontà di far pesare quell'intervento a Spinelli, io non credo che la diga serva solo a spinelli. Se dobbiamo fare delle scelte, senza bloccare tutto dico anche che il primo passaggio è aprire un confronto con tutta la comunità portuale e capire le risorse del Pnrr come usarle senza buttarle all'aria. Sono stati anni in cui si dialogava con i singoli e non si parlava con la comunità".