Liguria, mobilità urbana: Imperia, Savona e Genova tra le primatiste nazionali per densità di moto e scooter

Genova, Imperia e Savona sono in prima linea nell'aumento della densità di motociclette e scooter, con più di 26 moto ogni 100 abitanti. Questo dato - emerso da un recente rapporto dell’Osservatorio Focus2R, presentato a Milano - le posiziona tra le città con la maggiore presenza di veicoli a motore, un fenomeno che si sta diffondendo anche in altre zone del Paese. La densità di motocicli a livello nazionale è aumentata, passando da 12,5 moto ogni 100 abitanti nel 2017 a 14,53 nel 2023. A Genova, in particolare, l'uso della moto è favorito dal traffico congestionato e dalla difficoltà di parcheggio, che spingono i cittadini a preferire le due ruote come mezzo più pratico e veloce.

Le città liguri – Oltre al numero crescente di motocicli, anche in altre città liguri come Imperia e Savona si registra un forte aumento della presenza di motociclette. Le statistiche mettono in luce una forte correlazione tra la crescente densità di motocicli e la difficoltà di accesso ai mezzi pubblici o alle auto, soprattutto nelle aree più congestionate. La moto, in queste città, diventa così un'alternativa comoda e rapida, rispondendo alla crescente esigenza di mobilità individuale.

La sicurezza stradale – Nonostante questo boom, un aspetto critico emerge dalla relazione sull’utilizzo delle due ruote in Italia. Secondo il rapporto Focus2R, sebbene i Comuni italiani stiano investendo nella sicurezza delle piste ciclabili, la stessa attenzione non viene riservata alla sicurezza dei motociclisti. Solo il 6% dei comuni italiani considera la sicurezza delle moto come una priorità, un dato che segna un drastico calo rispetto al 10% dell'anno precedente. Questo ridotto impegno potrebbe tradursi in maggiori rischi per i motociclisti, che sono già tra i più vulnerabili sulla strada.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.