Liguria, lavoro: 30mila nuove assunzioni nel prossimo trimestre

"I dati di Unioncamere confermano lo stato di salute e di crescita dell’economia ligure, che fa registrare incrementi occupazionali al di sopra della media nazionale: saranno infatti 31.170 le assunzioni nel prossimo trimestre in Liguria, da qui a febbraio 2024. Non solo i numeri confermano che il mercato ligure è competitivo, ma lo è persino più dello scorso anno". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al report Excelsior per il mese di dicembre, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal.

“Va evidenziata anche la crescita, dal 28% del 2022 al 29% di oggi, della quota dei contratti stabili, tra cui quelli a tempo indeterminato – proseguono Toti e l’assessore al Turismo e al Lavoro Augusto Sartori -. Così come evidenziato negli scorsi mesi, questa crescita è dovuta alla vitalità del sistema economico produttivo e anche agli investimenti regionali sulle politiche occupazionali".

“Ci sono due filoni di richieste da parte delle aziende - prosegue Sartori -. Da un lato, nonostante il progresso tecnologico, alcune figure professionali come gli addetti alle pulizie sono imprescindibili in ogni settore. Dall'altro lato, il mercato del lavoro è sempre più specializzato e pertanto occorrono figure con competenze specifiche. Voglio sottolineare anche le tante richieste nella ristorazione: la Regione ha investito tanto nel turismo sia come promozione che come politiche attive del lavoro”.